В Брянске отремонтируют центр занятости на улице Харьковской

фото: сайт ГКУ центр занятости населения города Брянска.

В Бежицком районе Брянска отремонтируют центр занятости населения на улице Харьковской,19. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Планируют изменить облик центра, провести ремонт. Кроме того, организацию оснастят оборудованием. Это сделает центр современным и более комфортным для клиентов.

-Согласно дизайн-проекту, здесь появятся сектор по работе с цифровыми сервисами, сектор карьерных консультантов, отдельный кабинет психолога и другие, поясняют в правительстве Брянской области. - Потоки клиентов разделят. На первом этаже предполагают работать с гражданами, а на втором — с работодателями. В секторе работы с гражданами появится детский уголок.

Модернизацию центра занятости проведут в рамках участия Брянщины в качестве пилотного региона в составе экспертной группы ФЦК ВНИИ Минтруда России в разработке целевой модели сети центров занятости населения.

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