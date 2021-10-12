Предприятия брянского Дятькова наказали за выбросы в атмосферу. Прокуратура провела проверку на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях. Результаты показали, что на них не разработали мероприятия по регулированию выбросов в атмосферу при неблагоприятных погодных условиях. Также не приняли мер по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

- На должностные лица завели административные дела, - говорят в надзорном ведомстве. – Руководителям предприятий внесли представления с требованиями устранить нарушения.

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