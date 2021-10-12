Редкими именами признали Валерий, Анфиса, Маруся.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Брянской области в сентябре на свет появились 793 младенца. В их числе 739 детей - в областном центре. Мальчиков родилось 418, а девочек 375,сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Чаще всего новорожденных мальчиков называли Артем, Иван и Матвей. Девочкам давали такие имена, как София, Алиса и Анна. Редкими именами признали Валерий, Анфиса, Маруся.
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