Редкими именами признали Валерий, Анфиса, Маруся. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области в сентябре на свет появились 793 младенца. В их числе 739 детей - в областном центре. Мальчиков родилось 418, а девочек 375,сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Чаще всего новорожденных мальчиков называли Артем, Иван и Матвей. Девочкам давали такие имена, как София, Алиса и Анна. Редкими именами признали Валерий, Анфиса, Маруся.

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