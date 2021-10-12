Некоторые итоги работы органа инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» за III квартал 2021 года

Сегодня проведение независимой экспертной оценки стало не только нормой, но и эффективным инструментом в регулировании юридических отношений. В случаях, когда у физических, юридических лиц, органов власти возникает необходимость в проведении экспертизы продукции, работ и услуг, идентификации продукции, проверке условий транспортировки, состояния упаковки и маркировки и т. д. с целью проведения оценки соответствия целесообразно обратиться в орган инспекции.

Главными целями органа инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» является оказание услуг высокого качества, обеспечение достоверности, беспристрастности и объективности проводимых экспертных оценок. Экспертизы проводятся высококвалифицированными экспертами с опытом работы в заявленной области аккредитации в оптимальные сроки.

В 3 квартале 2021 года органом инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» в целях установления соответствия/несоответствия объектов инспекции требованиям нормативных правовых актов было оформлено и выдано около 3 тысяч заключений.

Основная часть выданных заключений приходится на заключения в области карантина растений. По результатам экспертной оценки было оформлено 2777 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. На основании лабораторных исследований подтверждено 105 случаев выявления карантинных вредных организмов.

В отношении пищевой продукции и продовольственного сырья наибольшее количество несоответствий установлено в отношении молочной и маслосыродельной продукции (48 экспертных заключений), мясной и птицеперерабатывающей продукции (36 экспертных заключений), рыбной продукции 2 экспертных заключения.

Специалистами органа инспекции осуществляются экспертные оценки, экспертизы качества и безопасности зерна, крупы, муки, комбикормов, компонентов для производства, а также побочных продуктов переработки зерна. В частности, были выполнены оценки соответствия требованиям по обеспечению качества закупаемых, реализуемых и хранящихся круп и зерна. По результатам экспертиз подтверждено несоответствие требованиям нормативных правовых документов 8 партий продукции.

За указанный период в рамках проведения экспертной оценки сортовых и посевных качеств семян и посадочного материала сотрудниками орган инспекции установлено несоответствие нормативным требованиям 19 партий семенного картофеля, 5 партий семян сельскохозяйственных культур.

В рамках реализации госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса актуальным направлением деятельности органа инспекции являются экспертизы в сфере земельных отношений. Так, за текущий период экспертами органа инспекции проведено обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 157 623 кв. м², деградация установлена на площади 49 207 кв. м². Размер вреда, причиненный почвам, составил 47 572 720 руб. Материалы экспертиз переданы в Управление Россельхоззнадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для принятия правовых мер реагирования.

В рамках области аккредитации экспертами проводятся обследования промышленных предприятий и технологических процессов на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС, ЕС и третьих стран. Данные обследования будут полезны предприятиям, являющимися поставщиками продукции на российские и зарубежные рынки.