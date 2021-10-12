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Происшествия12 октября 2021 11:53

Жителю Брянска грозит до 5 лет за экстремистский комментарий в соцсети

Дело передали в Володарский райсуд города
Анна ЛЕВКИНА
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До пяти лет лишения свободы грозит 28-летнему жителю Брянска, который опубликовал в социальной сети экстремистский комментарий. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 12 октября.

Преступление брянец совершил в июле прошлого года.

- По версии следствия, мужчина разместил в новостном ресурсе социальной сети комментарии, которые содержали призывы к совершению преступлений по мотивам религиозной ненависти или вражды, - рассказывают в надзорном ведомстве.

По существу это дело рассмотрит Володарский районный суд города. А выявили преступление сотрудники регионального УФСБ.

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