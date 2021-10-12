В брянских Клинцах осудили торговцев оружием времен войны

В Клинском городском суде вынесли приговор двум торговцам оружием времен Великой Отечественной войны. Оба получили реальные сроки, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте 12 октября.

Осужденные – жители региона.

– В ходе судебного разбирательства установили, что мужчины, вступив в преступный сговор, занимались незаконным хранением, перевозкой и сбытом оружия времен Великой Отечественной войны, – рассказывают в ведомстве. – Их целью было – извлечение прибыли.

Решением суда виновных приговорили к 3,5 годам и 4 годам колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.

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