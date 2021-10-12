В Брянской области за сутки сбили двух велосипедистов

Сразу два наезда на пешеходов зарегистрировали в Брянской области за одни сутки – понедельник, 11 октября. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, сообщают в УГИБДД по региону.

Первое ДТП произошло около 08.15 на улице Тюменской в поселке Отрадное Брянского района. Там под колеса «Фольксваген Каравелла» угодил 62-летний мужчина. Он ехал в попутном автомобилю направлении – по полосе встречного движения.

– В зоне нерегулируемого пешеходного перехода велосипедист начал пересекать проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, – рассказывают в Госавтоинспекции. – Пострадавшего увезли в больницу с ушибом мягких тканей головы.

Второе зарегистрированное ДТП отказалось от 10 числа. Наезд на 40-летнюю велосипедистку допустила водитель «Хендай». Случай имел место на улице Октябрьской в Карачеве.

– По предварительной информации, 50-летняя автомобилистка не уступила дорогу транспортному средству, у которого было преимущество на перекрестке, – уточняют в ГИБДД. – Горожанку с ушибом груди и таза отпустили на домашнее лечение.

По фактам ДТП полицейские проводят проверки.

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