В Брянске пьяный мужчина поджег автомобиль знакомой

В Брянске пьяный мужчина поджег иномарку своей знакомой. По версии следствия, на преступление его подтолкнула старая обида и выпитое спиртное, сообщают в УМВД по региону 12 октября.

Случай произошел в Бежицком районе ночью 8 октября.

На поимку предполагаемого преступника полицейским потребовалось несколько часов. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

- Задержанный признался, что выпил много спиртного, после чего припомнил давнюю обиду, взял бутылку с бензином и пошел мстить 33-летней женщине, - рассказывают в УМВД. - Он незаметно подобрался к ее дому, облил правое крыло автомобиля горючим и поджег.

Сумму причиненного ущерба определит экспертиза.

По факту поджога «Ауди А4» завели уголовное дело. Его фигуранту грозит до пяти лет колонии.

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