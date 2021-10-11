Специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» повысили уровень своей квалификации

На прошлой неделе сотрудники ФГБУ «Брянская МВЛ» Коноваленков Сергей, Павлючкова Екатерина, Дятченкова Нина, Кышлалы Валерия освоили курс повышения квалификации по теме: «Отбор (методы и нормы отбора) образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях с целью установления карантинного фитосанитарного состояния. ГОСТ 12430-2019». Организатором обучения в формате вебинар выступило ФГБУ «ВНИИКР» (г. Москва).

В ходе обучения были рассмотрены методы и нормы отбора образцов от различной подкарантинной продукции: посевного материала зерновых и технических культур, овощных и цветочных культур, саженцев, подвоев черенков винограда, плодовых и ягодных культур и других. Преподаватели уделили особое внимание карантинным объектам, связанных с данной подкарантинной продукцией и возможности их выявления при досмотре партий и отборе образцов.

В процессе вебинара были изучены специальные рекомендации по упаковке и доставке образцов подкарантинной продукции для проведения фитопатологических исследований. Данный курс способствовал повышению уровня компетентности сотрудников в части отбора проб подкарантинной продукции с целью установления карантинного фитосанитарного состояния.

По завершении обучения специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» успешно пройдена итоговая аттестация, выполнены практические задания и получены удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».