Прокуратура «выбила» квартиру сироте из брянского Сельцо

Благоустроенную квартиру предоставили сироте из брянского города Сельцо после вмешательства прокуратуры. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Благоустроенную квартиру предоставили сироте из брянского города Сельцо после вмешательства прокуратуры. В очередниках девушка значилась целых восемь лет, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 11 октября.

Сирота написала заявление в прокуратуру города Сельцо. Проведенная проверка установила, что девушка ожидает выделения жилья по договору социального найма с 2013 года – именно тогда ее включили в соответствующий список детей-сирот.

В итоге прокурор обратился и исковым заилением в суд. Он потребовал обязать администрацию города обеспечить сироту положенным ей «углом».

- Требования суд удовлетворил в полном объеме, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Права сироты восстановили, ей предоставляли благоустроенную квартиру общей площадью 33,7 квадратных метров.

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