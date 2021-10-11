Прокуратура «выбила» квартиру сироте из брянского Сельцо

Благоустроенную квартиру предоставили сироте из брянского города Сельцо после вмешательства прокуратуры.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Благоустроенную квартиру предоставили сироте из брянского города Сельцо после вмешательства прокуратуры. В очередниках девушка значилась целых восемь лет, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 11 октября.
Сирота написала заявление в прокуратуру города Сельцо. Проведенная проверка установила, что девушка ожидает выделения жилья по договору социального найма с 2013 года – именно тогда ее включили в соответствующий список детей-сирот.
В итоге прокурор обратился и исковым заилением в суд. Он потребовал обязать администрацию города обеспечить сироту положенным ей «углом».
- Требования суд удовлетворил в полном объеме, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Права сироты восстановили, ей предоставляли благоустроенную квартиру общей площадью 33,7 квадратных метров.
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