На 100 процентов распродали перец, помидоры и огурцы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на ярмарке выходного дня продали 143,6 тонны овощей и фруктов. В минувшую субботу, 9 октября, их продали на 27 процентов больше, чем на предыдущей ярмарке. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Самый большой спрос был у картофеля. Второго хлеба реализовали 118 тонн. Также посетители раскупили 8,3 тонны лука, 6,8 тонны яблок, 4,4 тонн капусты, а также 2,5 тонн моркови и 1,8 тонны свеклы. На 100 процентов распродали перец, помидоры и огурцы.

Картофель горожане покупали по цене 25-38 рублей за килограмм. Лук – от 20 до 40 рублей за килограмм, яблоки - от 50 до 90 рублей за один килограмм.

Свою продукцию предлагали 132 сельхозтоваропроизводителя из 17 районов области. Следующая ярмарка состоится в Брянске 16 октября с 8.00 до 15.00 на торговых площадках Советского, Бежицкого, Володарского и Фокинского районов.

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