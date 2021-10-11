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Общество11 октября 2021 15:34

В Брянске 9 и 10 октября поймали 18 безмасочников

За прошедшую неделю зафиксировали 43 нарушителя
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в минувшие выходные, 9 и 10 октября, поймали 18 безмасочников. Межведомственная комиссия побывала в кафе, магазинах, салонах красоты, торговых центрах. Обследовали 117 объектов. На каждого нарушителя выписали протокол, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Семь нарушителей поймали в Бежицком районе, пять - в Володарском, четыре-в Советском и два –в Фокинском, - говорят в мэрии.

За прошедшую неделю, с 4 по 9 октября, обошли 391 предприятие торговли. Выписали 43 протокола.

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