Брянскому ревнивцу, убившему подругу в ссоре, грозит 15 лет колонии

До 15 лет колонии грозит 58-летнему жителю Навлинского района, который в ссоре зарезал знакомую. По версии следствия, преступление брянец совершил на почве ревности, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве.

Случай произошел на кухне жилого дома в селе Гололобово.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес знакомой удар ножом в область груди справа, - рассказывают в Следственном комитете. - Тем самым он повредил жертве правое легкое и правое предплечье. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения.

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