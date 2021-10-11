В Локте пьяный брянец до смерти забил упавшую на тротуар сожительницу

Обвинение предъявили 45-летнему жителю Брасовского района, который в ссоре до смерти забил сожительницу. Он повалил женщину на тротуар и нанес ей множественные удары ногами в голову и тело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Страсти разыгрались в поселке Локоть днем 30 сентября.

По версии следствия, преступление брянец совершил в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина находился на входе в свой частный дом по улице Автомобилистов.

- В ходе ссоры он толкнул потерпевшую на тротуарную плитку и нанес, лежащей на земле женщине, множественные удары ногами в область головы и туловища, - рассказывают в Следственном комитете.

Впоследствии селянку доставили в лечебное учреждение. Ей оказали медицинскую помощь. Однако спустя несколько дней женщина скончалась.

Сожителя умершей обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»

- На месте происшествия следователи провели осмотр, назначили необходимые судебные экспертизы, - добавляют в СУ СКР по региону. - Сейчас решают вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».