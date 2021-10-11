В Володарском районе Брянска 11-13 октября ограничат подачу воды

Подачу холодной воды ограничат в Володарском районе Брянска в течение трех дней – 11-13 октября. Это связано с ремонтными работами, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Давление холодной воды будет понижено в жилых домах и нежилых помещениях.

- Ограничения связаны с производством работ на водопроводной сети на водозаборе «Деповской», - уточняют в пресс-службе мэрии со ссылкой на МУП «Брянский городской водоканал».

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