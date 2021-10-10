В Выгоничском районе под колесами фуры погиб 37-летний пешеход. Автоавария случилась около половины одиннадцатого вечера в субботу, 9 октября, на 45-м километре Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

53-летний водитель автомобиля "Скания" ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он сбил пешехода, который находился на полосе для движения машин. Мужчина от полученных травм скончался.

- Пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции.