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Происшествия10 октября 2021 10:17

В Выгоничском районе под колесами фуры погиб 37-летний пешеход

ДТП случилось вечером 9 октября
Марина АНТОНОВА
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В Выгоничском районе под колесами фуры погиб 37-летний пешеход. Автоавария случилась около половины одиннадцатого вечера в субботу, 9 октября, на 45-м километре Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

53-летний водитель автомобиля "Скания" ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он сбил пешехода, который находился на полосе для движения машин. Мужчина от полученных травм скончался.

- Пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции.