В Сельцо водитель иномарки врезался в забор и перевернулся

Фото: "Подслушано Брянск".

В брянском городе Сельцо водитель "Опеля" врезался в забор. ДТП случилось около одиннадцати часов вечера в пятницу, 8 октября, на улице Советской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летний автомобилист ехал со стороны улицы Куйбышева в сторону улицы Кирова. ОН не справился с управлением, наехал на бордюр. После иномарка врезалась в железобетонное кольцо. Автомобиль отбросило на забор, машина перевернулась.

У водителя диагностировали перелом таза, травму головы, сотрясение мозга. Пострадавшего госпитализировали.

- С целью установления состояния опьянения у водителя осуществлен забор биологических объектов, - говорят в Госавтоинспекции. - В момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности.