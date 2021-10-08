Брянские школьники побывали на экскурсии у кинологов

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Для брянских школьников в Центре кинологической службы провели экскурсию. Участников отряда «Юный страж порядка» хотели заинтересовать в службе в органах внутренних дел.

Ребята показали содержание, дрессировку и тренировку служебных собак, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Детям также рассказали о собаках различных пород, которые во время Великой Отечественной войны спасали людей, а также в Афганистане.

- Полицейские-кинологи показали служебных четвероногих «в деле»,- говорят в правоохранительном ведомстве. – Школьники увидели, как собаки помогают задерживать преступников, находят наркотики, взрывчатые и токсические вещества.

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