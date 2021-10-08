Под Выгоничами из-за ДТП возникла огромная пробка

Движение затруднено в обе стороны. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Выгоничском районе в пятницу, 8 октября, на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом очевидцы ДТП сообщили в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Там же поместили и фото. Очевидцы пишут, что скапливается пробка.

Движение затруднено в обе стороны. Сведений о причинах ДТП и о пострадавших из официальных источников пока что нет.

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