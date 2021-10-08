В Брянске открыли фотовыставку «Сердцу милые края»

На установленных стендах поместили информацию и фото об уголках области, где могут побывать жители и гости региона. Фото: РИА "Стрела".

В Брянске на бульваре Гагарина 8 октября открыли фотовыставку, посвященную возможностям сельского и экологического туризма. Называется экспозиция а «Сердцу милые края», сообщает РИА «Стрела».

На установленных стендах поместили информацию и фото об уголках области, где могут побывать жители и гости региона. Туристов приглашают в сафари-тур «Бартынь» Навлинского района. Также –к агропредпринимателю Кристине Шемелиной.

Для любителей спокойных прогулок семьей подойдет загородный клуб «Журавка», который находится в Навлинском районе.

Также на экспозиции представили и другие места для экотуризма. Побывать там может каждый желающий.

Возрастное ограничение - 6+

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