Жительницу брянской деревни Дубровка осудят за махинации с землей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд признал незаконными свидетельство о праве собственности на участок и о вступлении в наследство. Женщина знала об этом. Тем не менее, с данными документами пришла в управлении Росреестра и подала заявление о регистрации права собственности на земельный участок в деревне Дубровка.

Женщина скрыла факт признания судом недействительными документов на землю от сотрудников Росреестра. Таким образом она получила право собственности на участок.

- Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - говорят в надзорном ведомстве. - По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное в крупном размере».

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