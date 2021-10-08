В Брянске поймали участника банды с почти двумя килограммами наркотиков

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске поймали участника банды с крупной партией наркотиков. Группировка имеет отношение к организации канала сбыта синтетических наркотических средств в особо крупном размере на территории Москвы, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

При задержании у указанного лица обнаружили и изъяли 1,997 килограмма наркотического вещества, содержащего в своем составе мефедрон.

Установили, что задержанный бесконтактным способом получил наркотики от посредника. Запрещенные вещества мужчина должен был сбыть с помощью интернет-площадок на территории Москвы.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - говорят в ведомстве. – Ведется следствие.

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