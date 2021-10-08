Что делать, если питомца ужалило насекомое

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

В теплое время года, начиная с марта и по октябрь, мы часто сталкиваемся с неприятностями, которые приносят жалящие насекомые (осы, пчёлы, шершни и др). Они могут ужалить не только нас, но и наших любимых домашних животных. О том какие меры необходимо принять в случае укуса насекомым домашнего питомца поясняет заведующая ветеринарной клиникой ФГБУ «Брянская МВЛ» Инна Короткая.

— Инна Витальевна, что первым делом замечает владелец укушенного животного?

— Главное это конечно же не паниковать! Первое, что слышит хозяин – это визг, жалобное и протяжное скуление, питомец может убежать куда-то и спрятаться. В редких случаях появляется резкая вялость, животное падает на землю, тяжело дышит. Если укус пришелся в область морды, то обычно появляется видимый отек, болезненная припухлость. Если укус пришелся на лапу, то хозяин сразу заметит явную хромоту и припухлость конечности, если же в пасть – опухнет язык, щеки, небо. Пасть все время будет открыта, при этом отмечается обильное слюнотечение. При неглубоком проникновении жала в кожу появляется местная аллергическая реакция: зуд, покраснение, крапивница, легкий местный отек, повышение температуры кожи в месте ранки. Очень редко встречается рвота, учащенное сердцебиение, лихорадочная дрожь, непроизвольное мочеиспускание, дезориентация в пространстве, шаткость походки, судороги и потеря сознания.

Самая страшная опасность от укусов — анафилактический шок. В такой ситуации спасать животное нужно как можно скорее!

— Скажите, как понять, что у животного анафилактический шок? Может быть существуют основные признаки анафилаксии?

— Сложность заключается в том, что анафилаксия развивается с различной скоростью: при быстром развитии — можно не успеть помочь, при медленном — не всегда думают на аллергию и терапия начинает проводиться с опозданием.

Основными признаками анафилаксии является:

• резкая заторможенность в поведении питомца, он как бы обмякает, становится вялым и практически не реагирует на происходящее вокруг;

• слизистые оболочки становятся практически белыми, иногда с синюшным оттенком (обращается внимание на внутреннюю поверхность щек, конъюнктиву и глазные белки, десны);

• затрудняется дыхание, появляются хрипы (например, эти признаки очень быстро развиваются, если питомца укусила оса в морду);

• может появиться рвота, судороги;

• пульс становится еле уловимым по наполнению, но при этом учащенный;

• непроизвольное опорожнение мочевого пузыря;

• может подняться температура тела.

Если вы наблюдаете у своего питомца такие симптомы, то незамедлительно везите его в ветеринарную клинику!!!

— Представим, что питомца укусила пчела или оса, может ли хозяин оказать какую-то первую помощь?

— Первое, что необходимо сделать владельцу домашнего животного — это попытаться успокоить своего питомца, параллельно контролируя его общее состояние, чтобы не пропустить анафилактическую реакцию на укус. Если видна явная реакция с признаками анафилаксии — срочно в ветеринарную клинику!!!

Если явной реакции, угрожающей жизни собаки нет, можно приступить к осмотру тела, чтобы определить, куда пришлось нападение насекомого.

Хорошо, если удалось заметить, какое именно насекомое ужалило питомца. Оса жало в ранке не оставляет, а пчела оставляет. Жало пчелы содержит маленький мешочек с ядом, который продолжает поступать в организм собаки, пока жало находится в ране. Следовательно, жало должно быть обязательно удалено (пинцетом, ногтями или пластиковой карточкой). Необходимо сдвинуть торчащее жало в сторону вдоль кожи и удалить. Причем сделать это максимально быстро, иначе в месте укуса начнет развиваться отек и жало достать не получится из-за сужения отверстия ранки. Важно хорошо держать собаку при всех манипуляциях, т.к. места ужаления очень сильно болят! Далее первая помощь оказывается одинаково.

1. После извлечения жала и выдавливания остатков яда, место укуса обильно промыть чистой водой.

2. На помощь в борьбе с отеком придет лёд — достать из морозилки хоть что-то ледяное и прикладывать завернутым в тонкое полотенце к отеку, делая перерывы. Это будет препятствовать прогрессированию отека, сузит сосуды и не даст дальше распространяться яду, окажет некоторый обезболивающий эффект.

3. Следует давать много пить (можно и при помощи шприца).

4. Отвезти животное к ветеринарному врачу для лечения или, чтобы убедиться, что питомцу ничего не грозит.

Самостоятельно давать противоаллергические и прочие препараты не следует, так как точную дозировку может рассчитать только ветеринарный врач после осмотра животного.

От укусов пчел, ос и других жалящих насекомых никто не застрахован. Но, как известно, лучше предупредить возникновение болезни, чем лечить. Поэтому на прогулках с питомцем советуем не останавливаться надолго возле клумб и цветников, а также обходить фруктовые деревья, ведь на опавших гниющих плодах всегда много ос. И не забывайте во время весенне-осеннего периода регулярно обрабатывать своих питомцев противопаразитарными препаратами, чтобы не допустить укуса.

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Пусть ваши четвероногие друзья всегда будут здоровы и приносят вам только позитивные эмоции!

Ветеринарная клиника ФГБУ «Брянская МВЛ»: с уважением к людям, с заботой к животным!