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Общество8 октября 2021 13:49

На брянского таможенника завели уголовное дело за взятку от иностранца

Мужчина получил больше 11 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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На брянского таможенника завели уголовное дело за взятку от иностранца. Должностное преступление выявили на пункте пропуска «Троебортное», сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

- Рано утром 21 августа года, находясь на служебном месте, под предлогом оказания содействия гражданину иностранного государства в беспрепятственном проезде его автомобиля с норковыми шубами через таможенную границу, - пояснили в СУ СКР по Брянской области. - Он завладел денежными средствами последнего в общей сумме более 11 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом функции таможенного контроля в обязанности данного сотрудника не входили.

- На основании представленных УФСБ России по Брянской области результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Брянской области на таможенного инспектора за мошенничество завели уголовное дело, - сообщают в ведомстве. – Ведется следствие.

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