В Брянском районе женщина на иномарке сбила 4-летнюю девочку

В Брянском районе водитель иномарки сбила четырехлетнюю девочку. ДТП произошло 7 октября в микрорайоне Мегаполис Парк, поселок Путевка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

31-летняя женщина на автомобиле «Опель Астра» ехала по двору и сбила четырехлетнюю девочку. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за припаркованных машин.

- В ДТП девочка сломала правую ногу, -говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой. Пострадавшая находилась без сопровождения взрослых.

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