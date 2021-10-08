В Почепском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Почепском районе при столкновении иномарки с фургоном пострадали четыре человека. ДТП произошло 7 октября около шести часов утра на 71 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Лифан» ехала в сторону Брянска. Она не справилась с управлением и съехала на обочину по ходу движения. После вылетела на встречную полосу и врезалась в ГАЗ- 330210. Им управлял 33-летний водитель, который ехал со стороны Брянска.

- В ДТП 29-летний пассажир автомобиля ГАЗ-330210 получил закрытый перелом правой голени, перелом берцовой кости со смещением, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. 13-летнюю пассажирку «Лифан» с тупой травмой живота госпитализировали. 37-летняя женщина-водитель этого автомобиля ушибла плечо. 35-летний водитель автомобиля ГАЗ ушиб грудную клетку. Им назначили лечение и отпустили домой.

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