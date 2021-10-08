В Брянске осудят предпринимателя за торговлю поддельными сигаретами и алкоголем. Незаконную деятельность обвиняемого приостановили в июне 2020 года правоохранители, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Из незаконного оборота изъято 500 бутылок алкогольной продукции, более 2,7 тысяч литров этилового спирта и 13 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 3,9 миллиона рублей, -говорят в надзорном ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело, которое передали в Володарский районный суд .Брянска для рассмотрения .

По версии следствия, обвиняемый приобрел в неустановленном месте алкогольную и табачную продукцию немаркированную специальными (акцизными) марками РФ. Поддельный товар он перевез на склад в Володарском районе Бярнска. Там же все это и хранил. Контрафакт предприниматель продавал неограниченному числу лиц на территории России, не имея при этом лицензии. На поддельную алкогольную продукцию были нанесены этикетки известных наименований.

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