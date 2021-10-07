Жителя Брянска будут судить за убийство матери на даче

38-летнего жителя Брянска будут судить за убийство собственной матери. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следстивя, днем 6 августа сын был на территории садового участка матери в Нетьинке. После ссоры с женщиной он ударил ее несколько раз молотком по голове. Пенсионерка умерла на месте преступления.

Чтобы скрыть следы, мужчина закопал тело на участке.

Погибшая раньше работала медсестрой в городской больнице №1. Женщина была на пенсии.