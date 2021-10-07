Наиболее организованно призыв на военную службу прошел в Брянске, Сельцо, Брянском, Навлинском и Суражском районах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области на военную службу направили больше 1300 человек. Призывные комиссии в регионе начали работать с 1 октября, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Наиболее организованно призыв на военную службу прошел в Брянске, Сельцо, Брянском, Навлинском и Суражском районах.

Главное при организации призывной кампании – не допустить заноса новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп, ангина) в войска при их комплектовании молодым пополнением. Для этого военные комиссариаты районов заранее обеспечили необходимым медицинским имуществом.

Обследовали перед призывом около 5 тысяч граждан. Задание на призыв граждан на военную службу составляет больше 1000 человек.

Что касается весеннего призыва, то он проходил в рамках ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

- Благодаря комплексу мер, проведенному военными комиссариатами во взаимодействии с Правительством Брянской области, органами местного самоуправления, в ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий и заболеваний коронавирусной инфекцией не допущено, - сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Призывники прошли медосмотр. Также их обеспечили установленными видами довольствия, в том числе горячим питанием. Всем направляемым в Вооруженные Силы выдавали банковские и персональные электронные карты.

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