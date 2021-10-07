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Общество7 октября 2021 13:54

Брянец хранил дома 22 патрона и 7 банок с порохом

Мужчина 20 лет назад увлекался охотой
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Почепсском районе в доме у жителя деревни Верхняя Злобинка полицейские нашли 22 патрона и семь банок с порохом общим весом 1400 граммов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Хозяин дома объяснил, что около 20 лет назад увлекался охотой. С той поры и остались боеприпасы с взрывчатой смесью храниться в шкафу в одной из комнат. Мужчина проживает один, никто из родственников о «тайнике» не знал.

- Полицейские устанавливают обстоятельства хранения патронов и пороха, назначены соответствующие экспертизы, - говорят в правоохранительном ведомстве. - По результатам проведенной проверки примут процессуальное решение.

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