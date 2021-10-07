В Брянске осудят устроившего смертельное ДТП водителя

В Брянске в суд передали уголовное дело на водителя, по вине которого в ДТП погибли житель Калужской области и его пятилетняя дочь. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, житель Брянска 2 августа ехал на автомобиле «Митцубиси» по дороге Брянск –Дятьково-граница Калужской области в Дятьковском районе. Мужчина нарушил правила дорожного движения. Он в неуправляемом заносе выскочил на полосу встречного движения и врезался в иномарку «Джели». В ней ехали два пассажира вместе с малолетним ребенком.

Во время ДТП пятилетняя девочка умерла на месте. Водитель автомобиля от полученных травм умер на следующий день в районной больнице.

- Материалы уголовного дела направили в Дятьковский городской суд Брянской области для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».