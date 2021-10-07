В брянских Клинцах под колеса иномарки угодил велосипедист. ДТП произошло 6 октября около 08.20 на улице Бессарабова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний велосипедист ехал со стороны улицы Залинейной в сторону улицы. Скачковской. Он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хендай». Которым управлял 64-летний автомобилист. Он направлялся со стороны улицы Складочной в сторону улицы Клинцовской.

- В ДТП велосипедист получил перелом бедра, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

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