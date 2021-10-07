В Брянске проводят проверку по факту ДТП в Володарском районе. Автоавария произошла 6 октября в районе дома 25 на улице Красный Маяк. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «Рено» ехал со стороны улицы Никитина в сторону улицы Чернышевского. Он сбил 48-летнюю женщину. Она переходила дорого по нерегулируемому переходу. Пешеход получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали.

- По словам водителя, причиной аварии стало ослепление его солнечным светом, –говорят в Госавтоинспекции. – Проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

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