В Брянске на Набережной строители нового моста перенесли теплосети

Подачу теплоносителя производят под контролем специалистов Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска на Набережной в районе строительства нового моста через Десну перенесли теплосети. Коммунальщики заполняют систему водой, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Процесс заполнения системы займет определенное время, так как протяженность теплотрассы составляет около 2 километра, – говорят в мэрии. - Подача теплоносителя производится под контролем специалистов, которые ведут постоянный мониторинг участков теплотрассы.

Процесс идет в штатном режиме. Коммунальщики рассчитывают, что до конца дня тепло подадут во все девять жилых домов и два нежилых здания. Эти объекты остались без отопления из-за работ по переносу теплосетей.

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