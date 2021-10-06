ВТБ Капитал Инвестиции запустили новый закрытый фонд недвижимости для квалифицированных инвесторов

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ВТБ Капитал Инвестиции начали прием биржевых заявок на участие в новом закрытом паевом инвестиционном комбинированном фонде «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» для квалифицированных инвесторов.

Планируется, что Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» будет инвестировать в высококлассные объекты коммерческой недвижимости для сдачи их в аренду по долгосрочным контрактам. Арендные платежи станут основой для выплаты ежеквартального дохода инвесторам. Объекты недвижимости, рассматриваемые к приобретению, будут защищены от инфляции ежегодной индексацией арендных ставок, наблюдаемый рост себестоимости строительства также сможет поддержать их стоимость. При этом доходность недвижимости не так подвержена колебаниям и внешним факторам, как фондовые рынки акций и облигаций.

Управляющая компания планирует использовать банковское финансирование при приобретении объектов, что позволит повысить результаты инвестирования. Рентная доходность фонда может составить до 10% годовых за период срока жизни фонда, дополнительно 5% годовых инвесторы могут заработать на росте стоимости активов*.

Фонд будет доступен только квалифицированным инвесторам.

Подать заявку на участие в фонде можно с 6 октября 2021 года через приложение ВТБ Мои Инвестиции в биржевом разделе «Размещения», минимальный размер инвестиций - от 10 000 рублей.

«Мы положительно оцениваем перспективы сектора коммерческой недвижимости в центрах деловой активности России и видим интересные инвестиционные возможности для выстраивания долгосрочных консервативных и прибыльных стратегий. По нашему мнению, доходности в секторе имеют чрезмерную премию за низкую ликвидность рынка, и она будет постепенно сокращаться с развитием в том числе рынка коллективных инвестиций. Ускоряющаяся мировая инфляция также поддержит доходы и цены на коммерческую недвижимость. Текущий момент кажется интересным для начала инвестирования в этот актив, когда в значительной мере спала неопределенность, а инфляционные процессы еще не нашли свое полное отражение в ставках аренды долгосрочных контрактов и ценах объектов» - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«Наша продуктовая линейка фондов недвижимости продолжает развиваться. Сейчас завершается инвестиционная фаза фонда «ВТБ Капитал – Рентный доход» доступного широкому кругу неквалифицированных инвесторов. В 2021 году фонд вышел на стабильные выплаты дохода около 8% годовых и стал первым закрытым ПИФом недвижимости, паи которого включены в первый уровень котировального списка Московской биржи. Инвесторам фонда «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» мы предложим привлекательное соотношение доходности и риска, удобные условия по входу и биржевому выходу из продукта, а также участие в лучших объектах коммерческой недвижимости России» - подчеркнул инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции Алексей Стрелецкий.

Лицензия №1000.