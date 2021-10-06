В фойе Дома культуры организуют уголок народного быта и выставку декоративно-прикладного искусства «Покровская свадьба». Фото: ДК имени Кравцова.

В Брянске 14 октября отметят «Покров Благодатный». Праздник пройдет в онлайн-формате на сайте ДК Кравцова, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для зрителей выступят больше 15 народных коллективов региона. Они исполнят православные и свадебные песни.

С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Считалось, что семьи, созданные в это время, будут крепкими и счастливыми. А еще на Покров принято было делать зимние заготовки и квасить капусту.

В фойе Дома культуры организуют уголок народного быта и выставку декоративно-прикладного искусства «Покровская свадьба». Здесь будет праздничная фотозона. Желающие смогут сфотографироваться у старинного колодца, за свадебным столом и у коллекции рушников. Выставка-фотозона «Покровская свадьба» в Доме культуры будет открыта с 10 по 14 октября.

Также пройдет кулинарный конкурс «Доставай кочан, угощай сельчан ». Участникам нужно будет поделиться рецептом квашеной капусты. Для этого нужно будет записать видео продолжительностью не больше 3 минут и отправить его до 14 октября на электронную почту ДК Кравцова. Все кулинарные ролики разместят на сайте Дома культуры имени Кравцова.

Возрастное ограничение - 6+

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