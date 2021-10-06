Об участии Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ» в проекте «Потребительский дозор в действии»

Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида» в рамках проекта «Потребительский дозор в действии», при поддержке Фонда президентских грантов, провела смотр качества колбасных изделий в категории колбаса «Молочная».

Участниками контроля качества стали:

— государственный инспектор отдела мониторинга и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Ефремов Алексей Борисович;

— начальник Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ» Киселёв Евгений Викторович.

На данном мероприятии были представлены образцы ведущих производителей колбасных изделий Смоленской, Московской и Псковской областей. Колбасные изделия были оценены на соответствие ГОСТу 234670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия» и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Учитывались следующие органолептические критерии: внешний вид, консистенция, цвет и вид на разрезе, запах и вкус, форма, а также размер батонов, вязка батонов, маркировка и упаковка. Продукция прошла лабораторные испытания на показатели качества и безопасности.

В результате смотра была проведена рейтинговая оценка качества колбасных изделий. Лучшей была признана продукция ведущего производителя колбасных изделий Смоленской области, который был награжден дипломом победителя смотра качества. Образцы других производителей не прошли испытания. В них были выявлены несоответствия качества молочной колбасы по ряду показателей и отправлены претензии производителям для устранения недостатков.