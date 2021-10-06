В Брянске водитель иномарки сбил 48-летнюю женщину на "зебре"

Фото: ОГИБДД по городу Брянска.

В Володарском районе Брянска водитель "Рено Логан" сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Автоавария случилась около восьми часов утра в среду, 6 октября, у дома №25 на улице Крысный Маяк, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

46-летний автомобилист двигался со стороны улицы Никитина в правом ряду в сторону улицы Чернышевского. И сбил пешехода.

Пострадавшую женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.