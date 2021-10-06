В Брянске увеличили количество талонов в поликлинике №1

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске увеличили число талонов к врачам в поликлинике №1. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Брянской области, сославшись на рекомендации Минздрава. По словам чиновников, в поликлинике выпустили внутренний приказ.

5 октября на огромные очереди в холле медицинского учреждения пожаловались пользователи соцсетей.

Записаться к врачу можно как дистонционно через интеренет или по телефону, так и лично в регистратуре. Если на данный момент талонов к врачу нет, то пациентов принимают либо дежурный терапевт, либо в кабинете неотложной помощи, либо в доврачебном кабинете.

В холле поликлиники дежурит администратор, который направляет поток пациентов для взятия талонов к узким специалистам.

По информации облздрава, по утрам талоны к врачу не выдают. Их можно взять накануне вечером с 17.00 до 19.00.

Правда, горожане рассказывают, что в очередь на талоны записываются с утра в листок ожидания. Если прийти вечером, талонов уже не будет. Многие пациенты не могут записаться к врачу через интеренет - свободных талонов там тоже нет. И приходится дважды приходить в поликлинику перед посещением специалиста.