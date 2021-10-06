В Выгоничском районе ищут пропавшего 75-летнего Евгения Писковитина

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Выгоничском районе полицейские и волонтеры ищут пропавшего 75-летнего Евгения Писковитина. Пожилой мужчина живет в Кокино. Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Есть вероятность, что он потерял память.

Родные не знают, где находится Евгений Борисович с 2 октября, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Пенсионер был одет в черную куртку, черный пиджак, клетчатую рубашку с длинным рукавом, черные брюки, обут - в черные тапки. Среди особых примет - отсутствие зубов.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.