Брянцу за изготовление ножа грозит до двух лет колонии

60-летнему жителя села Старый Ропск в Климовском районе грозит до двух лет колонии за изготовление ножа. Полицейские обыскивали частный дом в селе. И обнаружили самодельный нож, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По словам хозяина, он изготовил нож несколько лет назад и использовал для хозяйственных нужд.

Нож отправили на экспертизу, которая признала его холодным оружием. На брянца завели уголовное дело за незаконное изготовление оружия. Санкция по статье предусматривает до двух лет лишения свободы.