Прокурором Бежицкого района Брянска стал Геннадий Дубинский. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России, сообщают в пресс-службе надзороного ведомства.

Геннадий Дубинский родился в 1962 году в поселке Старь Дятьковского района. С 1979 по 1982 год был курсантом высшего пограничного военно-политического училища им. Ворошилова в Подмосковье. В 1986 году окончил Харьковский юридический институт.

Работу в прокуратуре Жирятинского района начал в 1987 году на должности следователя. С 1989 по 1994 годы был помощником прокурора Жуковского района. С 1994 по 2012 занимал должность прокурора Жуковского района. С 2012-го был прокурором Клетнянского района.

Геннадий Владимирович награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, знаком отличия «За верность закону I степени и медалью Руденко.