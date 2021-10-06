В Брянске отремонтировали 9 дворов из 18 запланированных

В Брянске отремонтировали девять дворов многоквартирных домов из 18 запланированных на этот год. Работы идут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Изначально планировали привести в порядок 10 дворов. Но на сэкономленные после торгов деньги с программу включили еще восемь объектов.

Завершили работы во дворах по улице 22-го Съезда КПСС, 45, улице Фокина, 98 и переулку Гончарова, 68, 70. Во дворе на улице Авиационной, 28 устанавливают игровое оборудование. На завершающей стадии работы во дворах по улице Кислородной, 20, улице 22-го Съезда КПСС, 119, улице Есенина, 8, улице Емлютина, 41, 43, улице Ромашина, 17, улице Октябрьской, 13 и улице Горбатова, 21. Все ремонты планируют завершить в октябре.

В следующем году предложили по этой программе в первую очередь ремонтировать дворы старых домов, которым ремонт необходим, а не благоустраивать новые дворовые территории.