В Брянской области планируют привить от коронавируса 80% населения

В Брянской области от коронавируса планируют привить 80% населения. Это порядка 766 тысяч человек, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Только эта мера позволит сформировать коллективный иммунитет.

На данный момент вакцинировали половину от плана - 372 674 жителя.

Изначально в правительстве исходили из 60%-ного плана. Такое количество сотрудников должны были привить работодатели на предприятиях, где присутствует массовое скопление людей.

Но четвертая волна коронавируса внесла свои коррективы.