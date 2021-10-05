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Происшествия5 октября 2021 15:10

Жительницу Навли подозревают в убийстве брата

45-летнюю женщину арестовали
Марина АНТОНОВА
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45-летнюю жительницу брянского поселка Навля подозревают в убийстве собственного брата. Женщину арестовали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 1 октября подозреваемая находилась в квартире в Навле вместе с братом. Родственники поссорились. Женщина схватила нож и ударила брата в живот.

Ранение оказалось смертельным.

- На месте происшествия проведен осмотр, обнаружены и изъяты следы совершенного преступления, - говорят следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.