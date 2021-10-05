В Жуковском районе водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

В Жуковском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 4 октября на 160 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-211124 ехал в сторону Брянска и сбил 41-летнего пешехода. Тот переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм мужчина умер. Автомобилиста госпитализировали с ушибом левого плеча.

- Установили, что погибших пешеход - говорят в Госавтоинспекции. – С помощью системы «Паутина» выявили, что данный водитель нарушал ПДД дважды. Одно из них связано с управлением автомобилем в неисправном состоянии.

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