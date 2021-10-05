В Брянскую область завезли 13 770 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом 5 октября сообщают в региональном оперативном штабе.

Препарат распределят по всем пунктам вакцинации области со гласно заявкам.

- Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно ежедневно в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

По последним данным, от коронавируса вакцинировались 372 674 жителя Брянской области.

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