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Общество5 октября 2021 12:23

В Брянскую область завезли 13 770 доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Прививку от коронавируса сделали 372 674 человека
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянскую область завезли 13 770 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом 5 октября сообщают в региональном оперативном штабе.

Препарат распределят по всем пунктам вакцинации области со гласно заявкам.

- Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно ежедневно в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

По последним данным, от коронавируса вакцинировались 372 674 жителя Брянской области.

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