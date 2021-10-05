Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 65-летнего Сергея Чувина. Мужчина пропал в Брянске 16 сентября, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметром, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые. В чем был одет и что у мужчины было с собой неизвестно. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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