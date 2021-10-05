В Брянской области на водителей автобусов составили 313 протоколов. В регионе с 27 по 29 сентября прошло оперативно-профилактическое мероприятие « Автобус", сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Автоинспекторы проверили больше 950 машин, в их числе 229, которые осуществляют межрегиональные перевозки.

Провели 24 контрольных мероприятия по соблюдению безопасности пассажирских перевозок. Использовали 19 автомобилей при скрытом патрулировании.

- Назначили 36 проверок (административных расследований) по фактам, указывающим на наличие правонарушений при эксплуатации транспорта со стороны должностных или юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), - говорят в Госавтоинспекции. – По их результатам к административной ответственности привлекли 12 должностных лиц. По остальным расследованиям проверки еще проводят.

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