В Брянске 19-летний парень украл около 16 000 с банковской карты приятеля

В Брянске 19-летний парень украл около 16 тысяч рублей с банковской карты приятеля. В полицию с сообщением о краже обратился 19-летний житель Советского района, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Заявитель объяснил, что накануне выпивал с приятелем. Утром молодой человек обнаружил, что банковской карты нет. Пришли уведомления о нескольких денежных переводах и снятии денег с карты. Заявитель не совершал ни того, ни другого. Неизвестный злоумышленник украл 15 тысяч 800 рублей.

Полицейские доказали причастность к похищению денег 19-летнего жителя Клинцовского района, ранее судимого за аналогичную кражу.

- Фигурант до суда будет находиться в СИЗО, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Парню предъявили обвинение по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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